Yağışlar Leylek Popülasyonunu Artırdı

MUZAFFER AKYÜZ - Sivas'ın Zara ve Hafik ilçelerinde yoğun yağışların ardından sulak alan sayısındaki artış bölgede leylek popülasyonunu da artırdı.

Zara ve Hafik ilçeleri arasındaki irili ufaklı göller ve bölgedeki sulak alanlar çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sivas-Erzincan kara yolunda seyahat edenler, iki ilçe arasında yol boyunca farklı türdeki kuşları gözlemleyebiliyor.

Bölgedeki sulak alanlarda beslenen ve yol kenarındaki elektrik direklerinin ev sahipliği yaptığı leyleklerin bu yıl sayısındaki artış ise dikkati çekti.

Canova köyünde yaşayan Ali Toprak, AA muhabirine, köylerinin sulak alanda yer aldığını söyledi.

Leyleğin yanı sıra çok sayıda kuş türünün bölgede yaşadığını belirten Toprak, "Bu sene yağışların bol gitmesi sebebiyle leylek sayısı biraz daha fazla. Eskiden daha fazlaydı çünkü su rejimi daha düzgündü." dedi.

Önceki yıllarda bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle kuşların göç yolunu değiştirdiğini dile getiren Toprak, "Belki sular böyle devam ederse hayvanlar burayı göç yolunda dinlenme yeri olarak kullanabilir. Gençliğimizde buralardaki sulak alanda güneşin ışığını kesecek vaziyette kuş kalktığını biliyorum." diye konuştu.

"Leylekler gerçekten vefalı hayvanlar"

Toprak, köylerine leyleklerin her sene geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Leylekler gerçekten vefalı hayvanlar. Geçen sene köyümüzde bir direk yıkılmıştı, üzerinde çok büyük yuvası vardı ve yıllarca gidip geliyordu. Hayvan tekrar geldi, aynı yerine uğraşarak yuvayı kurdu. Leylekler sulak alanda barınıyor, o nedenle bu yıl sayıları fazla. Sulak alan olduğu için angut da var, türlü türlü kuşlar var. Kazların da göç yolu üzerinde burası, her zaman takip ediyoruz. Sabah akşam gidip geliyorlar. Geçen sene şeker pancarı sulamaya gittiğimde görüyordum, koyun sürüsü gibi kazlar vardı. Saymakla baş edemezsiniz, yüzlerce. Onlar bizim bir parçamız, onlar olmadan olmaz. Onlara yavrularını doğuracak ve büyütecek imkanı tanımak lazım. Biz nasıl bir canlı varlıksak, onlar da bir canlı varlık."