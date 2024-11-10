Yağmurda Ataya Saygı Uçuşu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yağmurda Ataya Saygı Uçuşu

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Türk Yıldızları, Antalya'da yağmura rağmen Atatürk anısına uçuş gerçekleştirdi, binlerce kişi izledi.

10.11.2024 17:09
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Türk Yıldızları'ndan Antalya'da 'Ataya Saygı Uçuşu'

Yağmurlu haala rağmen binlerce Antalyalı gösteriyi izledi

ANTALYA - 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları 'Ata'ya Saygı Uçuşu' gerçekleştirdi. Gösteriyi yağmurlu havaya rağmen binlerce Antalyalı izledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86.'ncı yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Antalya'da 'Ata'ya Saygı Uçuşu' gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen gösteriyi yağmurlu havaya rağmen binlerce Antalyalı ilgiyle izledi. Yağışa aldırmadan şemsiyeleri ile Konyaaltı Sahili ve Konyaaltı Varyantta toplanan vatandaşlar gökyüzündeki görkemli anmayı coşkuyla takip etti.

Türk Yıldızları'nın gösterisini izleyen vatandaşlardan Hacer Dinçbilek, " Yağmurlu havaya rağmen geldim. Türk Yıldızlarını izlemeyi çok seviyorum. Hastana olmama rağmen geldim. Katılım çok fazla, her yer dolmuş durumda. Gösteriyi çok beğendim. Herkes şu anda gidiyor ama ben gitmek istemiyorum" dedi. Yağışa rağmen yaklaşık 15 dakika süren gösteri izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Kaynak: İHA

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