Yakakent'te Dronla Gün Batımı - Son Dakika
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Yakakent'te Dronla Gün Batımı

Yakakent\'te Dronla Gün Batımı
24.06.2026 21:09
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Samsun'un Yakakent ilçesinde dronla kaydedilen gün batımı, kırmızı ve turuncu renklerle görsel şölen sundu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı dronla görüntülendi.

Karadeniz kıyısındaki ilçede akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere büründü.

Denize yansıyan renkler ile sahil ve mendirek çevresinde oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi.

Gün batımı sırasında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yakakent'te Dronla Gün Batımı - Son Dakika

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