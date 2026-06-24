Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı dronla görüntülendi.
Karadeniz kıyısındaki ilçede akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere büründü.
Denize yansıyan renkler ile sahil ve mendirek çevresinde oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi.
Gün batımı sırasında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülere yansıdı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yakakent'te Dronla Gün Batımı - Son Dakika
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