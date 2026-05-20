Yaounde'de Görme Engelli Sanatçılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaounde'de Görme Engelli Sanatçılar

Yaounde\'de Görme Engelli Sanatçılar
20.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'un Yaounde kentinde görme engelli sokak sanatçıları müzik yaparak geçim sağlıyor.

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin birçok caddesinde görme engelli sokak sanatçıları hem söyledikleri şarkılarla insanlara moral veriyor hem de geçimlerini sağlıyor.

Kentin Nongkank, Briqueterie, Mokolo ve Elig-Essono gibi yoğun bölgelerinde çok sayıda görme engelli sokak sanatçısı bulunuyor.

İşsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle sokaklarda müzik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan sanatçılar, sınırlı imkanlarla bir araya gelerek dini, geleneksel ve modern müzikler icra ediyor.

Genellikle gitar, davul ve marakas çalan gruplar, gün boyu kaldırım kenarlarında ve yoğun kavşaklarda performans sergiliyor.

Kimi zaman kavurucu sıcak kimi zaman şiddetli yağmur altında çalışan sanatçılar, söyledikleri şarkılarla hem insanlara moral vermeye hem de günlük kazanç elde etmeye çalışıyor.

Yaounde sokaklarında sıkça karşılaşılan görme engelli müzik grupları, özellikle yoğun trafikli caddelerde yayaların ve sürücülerin dikkatini çekmeye çalışırken bahşişlerle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"Bu, bizim hizmet etme biçimimiz"

Görme engelli sokak sanatçılarından oluşan "La Voix du Triste" (Hüzünlülerin Sesi) adlı müzik grubunun üyeleri, AA muhabirine, Yaounde sokaklarında müzik serüvenlerini ve karşılaştıkları zorlukları anlattı.

"La Voix du Triste" grubunun üyeleri, sokakta müzik yapmanın kendileri için yalnızca bir sanat değil aynı zamanda bir yaşam mücadelesi olduğunu söyledi.

Grubun solistlerinden Stephanie, söyledikleri şarkılarla toplumdaki "zayıfların sesi" olmaya çalıştıklarını belirterek "Ruhların kurtulması için şarkı söylüyoruz. Bu, bizim hizmet etme biçimimiz." dedi.

Kavurucu sıcaklarda saatlerce müzik yaptıklarını anlatan Stephanie, "Güneşin altında yanıyoruz ama başka seçeneğimiz yok. Bu, Tanrı'nın bize verdiği bir görev." ifadelerini kullandı.

Grubun dansçı ve müzisyenlerinden Ono Ezequiel ise salıdan cumartesiye kadar Yaounde sokaklarında olduklarını, kazandıkları parayla kiralarını ödediklerini ve çocuklarını okula göndermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bazı günler yalnızca 500 CFA frangı (40 Türk lirası), bazı günler ise 3 bin CFA frangı (240 Türk lirası) ila 4 bin CFA frangı (320 Türk lirası) kazandıklarını ifade eden Ezequiel, "Çoğu zaman bu yeterli olmuyor." diye konuştu.

"Yaounde sokaklarındaki birçok sanatçı görme engellilerden oluşuyor"

Ezequiel, Kamerun'da engelli bireylerin iş bulmakta ciddi zorluk yaşadığını vurgulayarak "Yaounde sokaklarındaki birçok sanatçı görme engellilerden oluşuyor." dedi.

Geçimlerini sağlayabilmek için Yaounde'nin birçok bölgesinde müzik yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Ezequiel, sıcak hava ve yağmur altında saatlerce çalıştıklarını ifade etti.

Normal işlerde çalışma imkanlarının sınırlı olduğunu söyleyen Ezequiel, ticaret yapmaya çalıştıklarında zaman zaman dolandırıcılık, gasp ve maddi kayıplarla karşılaştıklarını belirtti.

Ezequiel, Kamerun'da görme engelli bireylerin yeterince destek görmediğini, devletin engelli sanatçılar için daha fazla destek ve istihdam imkanı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yaounde'de Görme Engelli Sanatçılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:53:35. #7.13#
SON DAKİKA: Yaounde'de Görme Engelli Sanatçılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.