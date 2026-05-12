Yıldırım\'da türkü şöleni

Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat projeleriyle de kente değer katmayı sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Aysun Gültekin, Bursalılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Aysun Gültekin seslendirdiği türkülerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, Anadolu'nun farklı yörelerine ait türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür sanat kenti Yıldırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kültür ve sanat etkinlikleri ilçemizin sosyal yaşamına renk katıyor. Yıldırım'ı sadece fiziki yatırımlarla değil; kültürü, sanatı ve sosyal hayatıyla da güçlü bir şehir haline getiriyoruz. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamına katkı sağlayan programlarla gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Yıldırım'da kültür ve sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Konser sonunda sanatçı Aysun Gültekin'e günün anısına çiçek takdim edildi. - BURSA