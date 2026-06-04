Yozgat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
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Yozgat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Yozgat\'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi
04.06.2026 14:07
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Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Yozgat motifleri dikkat çekti.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde sergi düzenlendi.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergide kursiyerler yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergide geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar yüzlerce eser yer aldı.

Sergide Yozgat'ın motiflerinin işlendiği eser beğeni topladı. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Hüsni Hat Öğretmeni Fatma Arslan Faslı kursiyeri Soukiana Yaşar ile birlikte tasarladıkları eseri tanıttı. Fatma Arslan, "Hat sanatı ile Yozgat'ı neden entegre etmiyoruz, diye düşündüm. Neler yapabiliriz, diye düşünürken böyle bir şey geldi aklımıza. Yozgat konseptli eski Yozgat tarihini anlatıyoruz eserimizde. Kenarlarında tezhip sanatı uygulanmıştır. Saat Kulesi, eski Yozgat yolları, dağımız, çamlığımız ve konaklarımız var. Minyatür tekniği ile yapıldı. Aşağıda ise 'Rabbim bu şehri ve bu ülkeyi güvenli kıl' yazıyor" dedi.

Kursiyer Soukiana Yaşar ise 7 yıldır Yozgat'ta yaşadığını ifade etti. Yaşar, "Severek bu tabloyu yaptım. Yozgatlı insanları kendime çok yakın hissettim. Hocam sayesinde arkadaş edindim, eser ürettim" cümlelerini kullandı.

Programa katılan Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftamız. Bugün burada Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde bir yıl boyunca kursiyerlerimizin ve öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaların sergisi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çalışma, bugün burada olduğu gibi ilçelerimizde de farklı günlerde devam etmektedir. Yıl boyunca yapılan çalışmalar, kursiyerlerimizin emekleri, hocalarımızın emekleri bugün burada sergilendi. Her geçen gün daha güzel eserlerle bize sergide bulunuyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kursiyerlerime, öğrencilerimize ve velilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

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