"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak

03.05.2022 13:30
"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki farklı bale eseri, 5 Mayıs'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki farklı bale eseri, 5 Mayıs'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, prömiyerini martta gerçekleştiren eserlerden "Yunus-Mana"nın yeni jenerasyon koreografları Ebru Cansız'a, "Alaz ile Cemre"nin ise Deniz Özaydın'a ait.

Her iki eserin müzikleri de dünya bale repertuvarında bulunan tek Türk bale eseri Judith'in bestecisi Çetin Işıközlü tarafından hazırlandı.

Librettosu Işık Noyan'a ait "Yunus-Mana", Yunus Emre'nin mana arayışındaki yolculuğunu ve bu yolda ona hocalık eden Hacı Bektaş-ı Veli ve Taptuk Emre ile hayatına dokunan kişilerin onu bilgeliğe götürüşünü işliyor.

Librettosunu Mehmet Dülger'in kaleme aldığı "Alaz ile Cemre" ise İhtiyar Bey'in tek oğlu Alaz'ın kazandığı zafer kutlanırken, bilge Şaman'ın baktığı fal sonrası, Issık Gölü'nde kader avına çıkışını ve sırtından vurduğu alageyiğin güzel Cemre'ye dönüşmesini ama gölün ikiliye mezar olmasını ele alıyor.

Temsiller, 5 Mayıs saat 20: 00'de AKM Tiyatro Sahnesi'nde bale severlerle buluşacak.

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Tiyatro, Mayıs, Bale, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yunus-Mana' ve 'Alaz ile Cemre', AKM Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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