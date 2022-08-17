Depremde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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Depremde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım

17.08.2022 21:17
Depremde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım

17 Ağustos 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duygulandırdı.

17 Ağustos 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncu Ece Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duygulandırdı.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan ve merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde henüz 17 yaşındayken anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncu Ece Dizdar, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Depremin ardından ünlü oyuncu Hatice Aslan tarafından evlat edinilen Dizdar, depremin 23. yıl dönümünde ailesinin fotoğraflarını paylaşarak onları andı.

"Hayat bir daha hiç aynı olmadı"

Dizdar fotoğrafın altına, "17 rakamını sevmem. Ağustos kelimesini de. Böyle gün olmaz bence mesela. Kalbim her sene bir vuruş aksar. Ailenin kaybının bir doğal afet dolayısıyla oluşu, bu günün toplumun belleğinin bir parçası oluşu ilginç bir şey. Her sene bu paylaşımı yapmak önce anlamsızlaşır, dersin ki ben kime anlatıyorum bunu, neden anlatıyorum. Sonra da dersin ki bu gizli bir kulüp, depremde bir parçasını kaybedenlerin kabul edildiği bir kulüp. Bir ses et sen yine de. Yüzüm güler benim bilirsiniz, sadece bugün söylerim. Yavaş yavaş yaşıtlarımın ebeveynleri hastalanıyor, ölümler başlıyor, beni yeni anlamaya başlayanlar oldu bu yıllarda. 23 yıl önce bugün ailemi depremde kaybettim. Hayat bir daha hiç aynı olmadı. Ama bu bazen eskisinden daha güzel olduğu gerçeğini de değiştirmez. Kulübün bütün üyelerine tek tek sarılırım" notunu düştü. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ece Dizdar, Gölcük, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremde anne ve babasını kaybeden ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

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