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20'li Yaşlarda Ameliyat Oldum

Saba Tümer, programında bu hafta oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri'yi ağırladı. "Üniversite ikinci sınıftan sonra evden ayrıldım. O zamanlar saygı duyulan bir mesleğin olursa, paran olursa her şeyi halledebileceğini düşünüyorsun.

O zaman nereden bileyim doktor olsam çalıştırmayacaklarını.. Trans olduktan sonra birçok işi yapamayacağımı bilmiyordum. Şimdi birçok şey değişmiş, birçok trans çalışıyor" diye anlatan Ayta Sözeri'ye, Saba Tümer'in; "Kaç yaşında ameliyat oldun?" diye sorması üzerine Sözeri; "20'li yaşlar.

Belki daha erken yaşta ameliyat olmak gerekiyor olabilir, hormon tedavisi gördüğün için, o zaman bu kadar uzun boylu olmayabilirdim" diye cevap verdi.

"BU KARARI VEREMİYORSUN BÖYLE DOĞUYORSUN"

Sözeri, kendisiyle ilgili şunları anlattı:

"Benim yaşadığım zamanlarda insanların hiç hoş bakmayacağı cinsiyet kimliğine sahipsin. Üniversite 2'den sonra evden ayrıldım. Ama onun için kendini bir garantiye almak istiyorsun.

O zaman nereden bilecektim doktor olsam çalıştırmayacaklarını. Şu an çok şey değişti. Şu anda birçok trans çalışıyor. 20'li yaşlarda ameliyat oldum. Hormon tedavisi var. Bu kararı veremiyorsun böyle doğuyorsun. "

Ayta Sözeri, "Hülya Avşar programında bana bir soru sordu, 'Hayatta en çok ne olmak isterdin' dedi. Erkek olmak isterdim dedim. Erkek egemen olan doğuştan sana verilen erkeklik rütbeni söküyorsun kimse bunu isteyerek hayatından sökebilir mi.

Çünkü öyle doğuyorsun yanlış bir bedenin içinde yanlış bir ruh'la doğuyorsun. Ruh'u değiştiremem ama bedenimi değiştirebilirim. Benim zamanımda çok zordu. Ben eşcinsel değilim. Transseksüelim...

Herkesin sana olmaz diye empoze ettiği toplumda.... Etimi ve kemiği mi değiştirecektim. Etin kemiğin bir anlamı olmadığını anladım ve sonra karar verdim" dedi.

Ayta Sözeri'den İddialı Sözler

Tümer'in; "Kendini nerede görmek istiyorsun?" diye sorması üzerine Ayta Sözeri; "Royal Albert Hall'de. Türkiye'den şu ana kadar bir Zeki Müren, bir de Sezen Aksu çıkmış" sözleriyle, iddialı bir cevap verdi.

İlk Aşkım Küçük Emrah

Saba Tümer'in; "İlk aşkını anlat" demesi üzerine Ayta Sözeri; "Neyi anlatayım? Emrah'a, aşıktım onu mu anlatayım? Albümlerini alır, filmlerini izlerdik.

Sonra Mahsun Kırmızıgül. Farkındaysan ilk başlarda bende hiç değişiklik yok, Türkücülerden devam etmişim" diyerek, cevap verdi.

Kıskançlığımı tedavi ettim

Tümer'in; "Kıskanç mısın?" diye sorması üzerine Sözeri; "Kıskanç değilim. Çok kıskançtım. Bir gün birisi dedi ki 'Bir yerde okumuştum kıskançlık tedavisi olmayan tek hastalıkmış' o gün ben de 'Ben bu kıskançlığı tedavi edeceğim' dedim. Artık kıskanç değilim" dedi.

En uzun ilişkim 11 yıldır devam ediyor

Saba Tümer'in; "En uzun aşkın ne kadar sürdü?" sorusuna Ayta Sözeri; "11 yıldır hala devam ediyor" diye cevap verdi. Tümer; "Aaa ben bilmiyordum" deyince, Sözeri; "Kimse bilmiyor. Söylüyorum; ama inanmıyorlar herhalde" dedi.

Tümer; "Maşallah. Biz seni onunla beraber olduğun dönemlerde mi tanıdık? Sakın bırakma adamı" deyince Sözeri; "Evet, çok uğurlu geldi" sözleriyle cevap verdi.

Aşığım Aşık

Tümer'in; "Hayatının şu dönemini anlatan bir şarkı var mı?" sorusuna Sözeri; "Aşığım Aşık şarkısını söyleyerek cevap verdi: Duysun cümle alem duysun tüm dünya, seviyorum dostlar aşığım aşık, aradığım aşkı buldum sonunda, seviyorum dostlar aşığım aşık"