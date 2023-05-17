24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi

17.05.2023 16:29

Hollywood yıldızı Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için bornozlu şekilde dans etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, dans ederken verdiği frikikleri de sansürledi.

56 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için bornozlu şekilde dans ederek kutlama yaptı. Dans esnasında bornozunun ipi gevşeyen Hayek, frikik verdi.

"DESTEK VERDİĞİNİZ İÇİN 24 MİLYON KEZ TEŞEKKÜRLER"

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" dedi. Oynarken açılan cinsel organı ve göğüslerini sansürleyen Hayek, takipçilerinden tepki gördü. Videoyu yorum yapan takipçileri cinsel organını ve göğüslerinin görünmesine rağmen Hayek'in videoyu yayınlaması tepki çekti.

Güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle her daim adından söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde de bikinili pozlarını yayınlamıştı.

24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
YORUMLAR
500

Salma Hayek, Instagram, Sonora, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam durmazsak sandığa çökecekler
16:44 İlişkilerinde yine kriz mi çıktı? Icardi'nin uyguladığı yasak Wanda Nara'yı her gün ağlatıyor
16:29 Baba ile evladı, birer saat arayla aynı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti
16:26 Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi
16:26 24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi
16:15 24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
16:12 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe hakkında konuştu: Bazıları kıskançlık seviyesinde ilgili
16:07 Norveçli golcü Haaland'ın yemeğini görenler tuhaf tepki gösterdi: Midemiz bulandı
16:02 Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı
16:00 Ahbaplar hakkında çıkan haberler hakkında konuşan Haluk Levent: İftira atıyorlar, bölgedeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 17:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: 24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement