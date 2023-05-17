24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi

24 milyon takipçiye ulaşan ünlü oyuncu, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi

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56 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamak için bornozlu şekilde dans ederek kutlama yaptı. Dans esnasında bornozunun ipi gevşeyen Hayek, frikik verdi.

"DESTEK VERDİĞİNİZ İÇİN 24 MİLYON KEZ TEŞEKKÜRLER"

Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Bana destek verdiğiniz için 24 milyon kez teşekkürler" dedi. Oynarken açılan cinsel organı ve göğüslerini sansürleyen Hayek, takipçilerinden tepki gördü. Videoyu yorum yapan takipçileri cinsel organını ve göğüslerinin görünmesine rağmen Hayek'in videoyu yayınlaması tepki çekti.

Güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle her daim adından söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde de bikinili pozlarını yayınlamıştı.