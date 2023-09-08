\'\'27 yıldır setteyim\'\' diyen Cem Yılmaz, emekli maaşını paylaştı

Gösterilerinin yanı sıra kendi dizi ve filmlerini çeken Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine devam eden oyuncu, senarist ve yönetmen Yılmaz, "27 yıldır setteyim, maaş 12 bin 800 TL" dedi.

"MAAŞ 12.800 TL, ALLAH BEREKET VERSİN"

Geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur'dan emekli olan Cem Yılmaz, setten yaptığı paylaşımda maaşını söyleyerek "1996'dan beri setteyim, etti mi sana 27 sene. Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ OLDUM, KAFAM RAHAT"

Cem Yılmaz, emekli olduktan sonra yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar ben emekli oldum. bundan sonra kafam rahat. Allah herkese nasip etsin… İlk emekli postumla sizlerleyim. 1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL.Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" demişti.