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'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı

27.12.2021 13:11
'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı

Ceren Taşçı, Çağla Demir, Buçe Buse Kahraman ve Şimal Emür'ün başrolünde yer aldığı "Kıyıda" filminin çekimleri tamamlandı. Film hem tarihin hem de doğal güzelliklerin kalbi olan Antalya Side'de çekildi. İşte detaylar...

Dört kız kardeşin babalarının ölümünden sonra tekrar doğdukları yerde bir araya gelmelerini anlatan filmin senaryosunu Gazeteci Gizem Yıldız ve Büşra Bilginer birlikte yazdı.

Bugüne kadar birçok başarılı projelerde izlediğimiz Ceren Taşçı, Çağla Demir ve Buçe Buse Kahraman'ın bir araya geldiği proje aynı zamanda oyuncuların ilk kez bir festival filminde yer alma özelliğini taşıyor.

Filmin cast direktörlüğünü Gizem Yıldız'ın yaptığı ekibin diğer oyuncuları arasında Sevde Zehra Yıldırım, Sandra Claes, Umut Orkun Eskibatman ve Alican Karaköse yer alıyor.

'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı
'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı

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Çağla Demir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 'Kıyıda' filminin çekimleri tamamlandı - Son Dakika
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