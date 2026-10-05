4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı

Kim Kardashian, dört çocuğunun bakımında kendisine yardımcı olan dadıların sayısını açıkladı. Beş dadıyla çalıştığını söyleyen Kardashian, buna rağmen çocuklarının okul ve akşam rutinleriyle bizzat ilgilenmeye özen gösterdiğini anlattı.

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian, yoğun iş temposuyla anneliği nasıl bir arada yürüttüğüne ilişkin dikkat çeken ayrıntılar verdi. Kanye West ile evliliğinden North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu bulunan Kardashian, çocukların bakımında geniş bir ekipten destek aldığını söyledi.

4 ÇOCUĞU İÇİN 5 DADI

45 yaşındaki Kardashian'ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntı dadılarının sayısı oldu. Dört çocuk annesi Kardashian, toplam 5 dadıyla çalıştığını açıkladı. Dadıların tamamının aynı anda görev yapmadığını belirten Kardashian, bir dadının görevde olduğunu, diğer dört dadının ise dönüşümlü çalıştığını anlattı.

ÇOCUKLARININ RUTİNİNDEN KOPMUYOR

Beş kişilik bir ekipten yardım almasına rağmen çocuklarının günlük yaşamında aktif olduğunu belirten Kardashian, okul rutinlerini kendisinin üstlendiğini söyledi. Çocuklarını okula götürüp aldığını anlatan ünlü isim, akşam yemeklerini de onlarla birlikte yediğini ifade etti. Kardashian ayrıca geceleri çocuklarıyla kitap okuduğunu belirtti.

ANNE OLARAK KENDİNİ BÖYLE TANIMLADI

Kardashian, çocuklarına karşı son derece sabırlı ve sevgi dolu olduğunu söylerken disiplin konusunda ise kendisini orta seviyede katı bir anne olarak tanımladı. Çocuklarından birinin istediği zaman kendi yatağında uyumasına da izin verdiğini anlattı.

ÇOCUKLARININ ŞÖHRETLE İLİŞKİSİNİ DE ANLATTI

Çocuklarının kameralar karşısında ne kadar yer alacağı konusunda onların tercihlerine önem verdiğini belirten Kardashian, özellikle küçük çocuklarının çekimler sırasında yanında bulunabildiğini ancak her zaman programın hikayesine dahil edilmediklerini söyledi.