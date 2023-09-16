Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek - Son Dakika

Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek

Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024\'te mücadele edecek
Son Güncelleme: 16.09.2023 11:54

Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da yarışmada yer alacak.

Survivor All Star 2024'ün kadrosunu adım adım şekillendiren Acun Ilıcalı, bir ismi daha açıkladı. Usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, bir kez daha Survivor parkurunda ter dökecek.

"SURVIVOR HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ"

YARIŞACAK BİRÇOK İSİM BELLİ OLDU

Yıllardır televizyon ekranının vazgeçilmez içeriği haline gelen Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay yeni sezonda yarışacağı kesinleşen isimler...

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024 kadrosunda
Doğukan Manço

MANÇO 2013'TE 2. OLMUŞTU

Acun Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Doğukan Manço'nun da kadroda yer alacağını duyurdu. Manço, 2013'te yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında mücadele etmiş ve yarışma sonunda Hilmicem İntepe'nin ardından 2. olmuştu. 2015'te ise Survivor All Star'da yarışan Manço, finali göremeden adaya veda etmişti.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımı;

Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024 kadrosunda
Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu

Doğukan Manço, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı duyurdu! Doğukan Manço da Survivor All Star 2024'te mücadele edecek - Son Dakika
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