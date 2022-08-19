Söz ve müziği Cem Yenel 'e, aranjesi ise Sezer Dinç'e ait olan Gitmicem şarkısı, 19 Ağustos Cuma günü itibarıyla Warner Music Türkiye etiketiyle tüm platformlarda yayımda.

Şarkının tanıtımı için hazırlanan 20 saniyelik bölümün paylaşılması üzerine, sosyal medya kullanıcıları tarafından 24 saat içinde 12 bin video çekildi.

Kaynak: Snob Magazin

Cem Yenel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Cem Yenel'den 'gitmicem' Sürprizi! Tiktok'ta Gündem Oldu - Son Dakika

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