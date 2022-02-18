Üye Girişi
Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme! - Son Dakika

Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme!

18.02.2022 15:44
Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme!

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı konuşuluyor. Alişan, önceki gün oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alişan'ın eşi Buse Varol'a yaptığı gönderme olay oldu. İşte detaylar...

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ALYANSINI ÇIKARDI

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

BUSE VAROL'A ŞARKILI GÖNDERME

Alişan, önceki gün oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi Ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın "Tükeneceğiz" adlı şarkıyı söylemesini istedi. Alişan'ın bu isteği eşi Buse Varol'a gönderme olarak yorumlandı.

Alişan'ın alyansını gazetecilere göstermesi de gözlerden kaçmadı.

O SORUYU GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

Esra Erol'un, 'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi belli oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenmesi tartışma yaratmıştı. Alişan, muhabirlerin bu yöndeki sorusunu gülerek geçiştirdi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Alişan'a, eşi Buse Varol'un "Hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok." çıkışı da soruldu. Alişan, "Bu konuda konuşmak istemiyorum, lütfen zorlamayın arkadaşlar" dedi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

YORUMLAR
500
Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar

Buse Varol, Alişan, Etiler, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme! - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:53:47. #1.13#
SON DAKİKA: Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement