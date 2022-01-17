Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi?

Alparslan'a kurduğu tuzağa kendisi düşen Kekavmenos, hiç hesap etmediği bir durumda kalmıştır. Alparslan'ın panzehir karşılığında istediği şeyleri kabul etmek istemeyen Dukas, Evdokya ve Diyojen başka çareler aramaya başlar.

Nihayet eski gücüne kavuşacak olan Yınal, karargâhı alan Alparslan'ı bertaraf etmek için harekete geçer. İçinde Akça, Akınay ve Gevherin de olduğu kervan karargâha giden yolda Karmatilerin saldırısına uğrar. Alparslan'ın son anda yetiştiği bu saldırının ardında kim vardır? Kekavmenos mu, Bozan mı?

GÖKTUĞ, EVDOKYA İLE ANLAŞMA YAPARAK İHANET EDECEK Mİ?

Alparslan'a değil Yınal'a daha yakın olan Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi? En yakın adamlarından biri olan Şeddad'ı kaybeden Emir Bozan, Karmati tehlikesine uyanan Selçuklular'a karşı nasıl tedbirler alacak, okları kendinden nasıl uzaklaştıracaktır?

En son obadan ayrılırken helallik isteyip vedalaştığı Akça'nın çarpışma yerinde vurulup düştüğünü gören Alparslan, buna sebep olanların peşine düşecek ve eline geçen ipuçları onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakacaktır.