Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti - Son Dakika
Üye Girişi

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti

08.03.2022 10:50
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın tavrı ne olacak? Bozan'ın, Şehver'in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti

Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan'ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti

Vaspurakan'ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

YORUMLAR
500
Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile Alparslan Büyük Selçuklu full HD bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm tek parça izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm neler oldu? Alparslan Büyük Selçuklu full HD bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu 16. bölüm tek parça izle! Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:22:10. #1.12#
SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement