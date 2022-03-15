Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi

15.03.2022 08:42
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi

TRT1'in sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst'e girebilecek mi? Şehver ve Mesud'u kurtarıp Bozan'ın canını alabilecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN NELER OLDU?

Gazne askerlerini öldüren, Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır. Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaşır. Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi? Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst'e girebilecek mi? Şehver ve Mesud'u kurtarıp Bozan'ın canını alabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi

Çağrı Bey, Sultan Tuğrul'un bütün ikazlarına rağmen Bozan üzerine ordu kaldıracak mı? Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey karşı karşıya mı gelecek? Bizans'a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi. Akınay'ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut ifşa mı olacak? Akça, Akınay'ın kurtulması için bir şey yapabilecek mi? Kekavmenos ve Diyojen kilimde ne yazdığını öğrenebilecek mi?

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi - Son Dakika


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