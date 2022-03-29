Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi! - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi!

29.03.2022 08:23
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak?

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Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisidir? Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi!

Kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi!

Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek?

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akça, Karaca ile karşı karşıya geldi! - Son Dakika


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