Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor

23.05.2022 13:43

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam 26. bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun, ''Onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu akşam 26.bölümüyle ekranlara gelecek.

KEKAVMENOS'TAN HASAN BEY'E YAZILI NOT

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.

Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.

AKÇA HATUN KENDİNİ HANÇERLE ÖLDÜRÜYOR

Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.

Böylece bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Fahriye Evcen, projeye ölerek veda edecek.

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Alparslan Büyük Selçuklu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor - Son Dakika


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