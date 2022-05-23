Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, bu akşam 26.bölümüyle ekranlara gelecek.
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Kekavmenos, Hasan Bey'e, ''Öldü sandığın kızın yanımda.'' yazılı bir not gönderdi.
Hasan Bey, ''Yaptıklarının hesabını senden bir bir soracağım.'' derken Kekakvmenos, yeni bir düşman çağırdı.
Kekavmenos'ı kozsuz bırakmak isteyen Akça Hatun'un, ''Madem onlara karşı silahın benim.'' diyerek kendini hançerle öldürmesi ise fragmana damga vurdu.
Böylece bir süredir diziden ayrılacağı konuşulan Fahriye Evcen, projeye ölerek veda edecek.
Son Dakika › Magazin › Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor - Son Dakika