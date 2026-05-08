Altıeylül\'de "Renklerin Sesi" Şiir programında duygu dolu anlar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Altıeylül Kent Konseyi paydaşlığında düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin ilki, duygu dolu anlara sahne oldu. Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Renklerin Sesi" Anneler Günü temalı şiir programı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şiirler yüreklere dokundu

Altıeylül Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi tarafından, Meclis Başkanı Nazlı Karagöz koordinatörlüğünde hazırlanan etkinlikte; down sendromlu, bedensel engelli, otizmli ve görme engelli bireylerden oluşan 25 kişilik şiir grubu sahne aldı. Şiir programında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nden gelen müzisyenler de eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı. Anneler Günü temasıyla hazırlanan şiirlerin seslendirildiği programda, sahneye çıkan özel bireylerin performansları salondan büyük alkış aldı. Katılımcılar zaman zaman duygusal anlar yaşarken, salonda bulunan birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Sevgi, emek, fedakarlık ve anne sevgisinin işlendiği şiirler izleyenlerin yüreğine dokundu. Programa; Kent Konseyi Genel Sekreteri Ertan Kayatepe, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin İnal ile Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Bilal Uçak katılım sağladı. - BALIKESİR