Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti - Son Dakika
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Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti

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Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti
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“Mean Girls” ve “Mamma Mia!” filmleriyle tanınan Amanda Seyfried, cinsel sahneler nedeniyle bir dizi teklifini reddettiğini açıkladı. İki çocuk annesi oyuncu, “Yabancı biriyle çıplak kalmakla uğraşmak istemiyorum” diyerek bu tür sahnelere yaklaşımının zamanla değiştiğini anlattı.

Amanda Seyfried, kendisine teklif edilen bir diziyi yoğun cinsel sahneler nedeniyle kabul etmediğini açıkladı. İki çocuk annesi oyuncu, bu tür sahnelere yaklaşımının zamanla değiştiğini söyledi. 

Amerikalı oyuncu Amanda Seyfried, 4 Ekim’de Hamptons Uluslararası Film Festivali’nde Alec Baldwin’in yönettiği panelde rol seçimleri hakkında konuştu.

“YABANCI BİRİYLE ÇIPLAK KALMAK İSTEMİYORUM”

40 yaşındaki oyuncu, sık cinsel sahne içeren bir dizi teklifini reddettiğini belirterek, “Yabancı biriyle çıplak kalmakla uğraşmak istemiyorum” dedi.

Geçmişte yakınlaşma sahnelerinde daha rahat hissettiğini anlatan Seyfried, şu dönemde bu sahnelerde oynamak istemediğini söyledi. Teklif başka bir zamanda gelse düşüncesinin değişebileceğini de ifade etti. 

Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti

MEAN GIRLS VE MAMMA MIA! İLE TANINDI

Seyfried, 2004 yapımı “Mean Girls” filmindeki Karen Smith ve “Mamma Mia!” filmindeki Sophie Sheridan rolleriyle geniş kitlelere ulaştı. “Sefiller”de Cosette’i canlandıran oyuncu, “The Dropout” dizisinde ise Theranos’un kurucusu Elizabeth Holmes’a hayat verdi. 

Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti
 Amanda Seyfried ve eşi Thomas Sadoski

İKİ ÇOCUK ANNESİ, EŞİNDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

2017’de oyuncu Thomas Sadoski ile evlenen Seyfried’in bu evlilikten Nina adlı bir kızı ve Thomas adlı bir oğlu bulunuyor.

Çift, dokuz yıllık evliliklerinin ardından eylül ayında ayrıldıklarını açıkladı. 

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    Yorumlar (2)

  • 2dr4mmwygh 2dr4mmwygh:
    Aferin kadına bizimkiler olsa hemen atlarsı. 1 0 Yanıtla
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Bizim sanatçılara verin rolü balıklama atlarlar, sanat için her şeyi yaparlar. 1 0 Yanıtla
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