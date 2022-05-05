Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı? - Son Dakika

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in başrollerinde yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem ihbarcının yaptığı hamleler yüzünden çok büyük bir uçurumun kenarına gelir.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Çınar'ın Defne'yle yüzleşmesinden sonra çiftin ilişkisi ciddi bir darbe alacaktır. Reha Meryem'e elindeki büyük kozu öne sürerekşantaj yapmaya başlar. Sadun'a bebekle ilgili çok ciddi bir ihbar gelir.Çınar ile Sadun aralarındaki gerilime rağmen bu ihbardan sonra bebeği bulabilmek için işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Meryem ihbarcının yaptığı hamleler yüzünden çok büyük bir uçurumun kenarına gelir. Acaba Sadun, Çınar ve Defne aralarında geçen her şeyi geçici olarak unutup bebeği bulabilecekler midir? Peki Meryem, bu sefer de bebeği elinde tutmayı başarabilecek midir?