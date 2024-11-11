Arda Kural oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğini açıkladı - Son Dakika
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Arda Kural oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğini açıkladı

Arda Kural oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğini açıkladı

Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve ''Yerli Leonardio DiCaprio'' lakabını alan Arda Kural, artık oyunculuk yapmak istemediğini söyledi. Kural'ın yeni mesleği ise duyanları şaşkına çevirdi.

11.11.2024 13:54
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Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve "Yerli Leonardo DiCaprio" lakabıyla bilinen Arda Kural, sanat dünyasından farklı bir yola girdi. Özellikle 2000'li yılların başında Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerle tanınan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Sağlık sorunları nedeniyle oyunculuk kariyerine ara veren Kural, sağlığını geri kazandıktan sonra oyunculuğa dönme fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

PSİKOZ TEŞHİSİ KONULDU

Kural'ın kariyerine ara vermesine neden olan süreç, kendisine psikoz teşhisi konulmasıyla başlamıştı. Bu teşhisin ardından uzun bir süre çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu, zor günleri geride bıraktı. Yaşadığı zorlu sağlık sürecinin ardından kendisine farklı bir kariyer yolu seçen Kural, yeni mesleğini kamuoyuna duyurdu. Artık tamamen farklı bir alanda, madencilikle ilgileniyor.

MADENCİLİK VE DEĞERLİ TAŞLARA İLGİ DUYUYOR

44 yaşındaki Arda Kural, yaptığı açıklamada madencilikle ilgilendiğini belirtti. Kendi kurduğu atölyesinde değerli ve değersiz taşları, metalleri incelediğini ifade eden Kural, yeni mesleğine yönelik düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bir odam atölye, orada değerli taşlar, değersiz taşlar ve metalleri inceliyorum. Madencilik üzerine düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi konularla ilgileniyorum."

OYUNCULUĞA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Kural, verdiği röportajda eski mesleği olan oyunculuğa dönme gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre uzak kaldığı setlerden, yeni mesleği sayesinde zihinsel olarak da uzaklaştığını ifade etti. Kural, bu yeni sürecin kendisine huzur verdiğini ve farklı bir kariyerle kendi yolunu çizmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arda Kural, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Maden, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Kural oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oktay Şimşek:
    Nasil yapacaksmis bu isi daha dune kadar sokaklarda yasiyordu nerden bulmus parayi 0 1 Yanıtla
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