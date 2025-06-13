Arka Sokaklar\'a Sürpriz Karakter

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle nefesleri kesiyor. Rol aldığı projeleri öne taşımayı başaran Engin Alkan, dizinin sürpriz karakteri olan 'Adnan Baki' olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu, rolüyle dizinin dengelerini değiştiriyor.

HİKAYEYE YÖN VERİYOR

Önümüzdeki sezon 20'nci yılına girecek olan Arka Sokaklar, güçlü kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Engin Alkan, 'Adnan Baki' olarak seyircinin karşısına çıktı. Ekiple uyumu yakalayan usta oyuncu, hayatı gölgelerde geçmiş, devletin tüm koridorlarına girip çıkabilecek, kontrgerilla kabiliyetlerine sahip Adnan karakteriyle hikayeye sürpriz bir şekilde yön veriyor.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.