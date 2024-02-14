Aşık Veysel Robotu, Sanat Merkezi\'nde Öğrencilerle Buluştu

Adil Çelik tarafından yaklaşık 10 ay süren çalışmaların ardından, Silikon ve android heykeller üzerinde çalışan sanatçı, Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerini temel alarak bir insansı robot tasarladı. Bu özel robot, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde öğrencilerle buluşturuldu.
Aşık Veysel'in robotu, içine entegre edilen cihaz sayesinde türkülerini yapay zeka ile seslendirebiliyor.
Çelik, Aşık Veysel robotunun Cumhuriyet'in 100. yılı ile Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı anısına yapıldığını belirtti.
"Gençlerimizin değerlerimizi daha çok algılaması için bu çalışmayı yaptım"
Geçen yılın "Aşık Veysel Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kendi müzem için tasarlamış olduğum bir çalışmaydı. Ülkemizin vizyonuna uygun ve güzel şekilde tanıtımına katkı sağlaması, Veysel'imizin önemli bir ozanımız olması sebebiyle dünyada daha iyi tanınması, çocuklarımızın, gençlerimizin değerlerimizi daha çok algılaması açısından bu çalışmayı yaptım.
"5 türkü okuyor, tüm kas özelliklerine sahip"
Robotun 5 türkü okuduğunu, tüm kas özelliklerine sahip olduğunu anlatan Çelik,Yapay zeka ile çalışacak bazı bölümler daha var.
Onları henüz uygulamadık ama ortamın sıcaklığına göre terleme yapabiliyor. Normal bir insan şeklinde karakterleri yansıtıyor.
ifadesini kullandı.
Çelik, Aşık Veysel'i mevcut şartlar içinde en iyi şekilde yansıtmaya çalıştığını aktardı.
Öğrenciler heyecanlandı, merakla inceledi
Ahmet Sarı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Servet Selim Çetinkaya ise robotu görmekten dolayı sevinçli olduğunu dile getirerek, "Ellerinin hareketlerini gördüm. Türküleri çok güzeldi. Arkadaşlarımla bunun hakkında çok sohbet ettik. Eğlenceliydi." diye konuştu.
Hiranur Arslan da robotu gördüğünde heyecanlandığını, insandan ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.
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