Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Efe'nin şirkete getirdiği yeni müşteri, Esra ve Ozan'ın kıyasıya bir rekabete girmesine neden olur. Bu rekabet sırasında Efe, Esra'nın yanında yer alır. Bu durum Ozan'ı çileden çıkartır. Yaşadıkları yüzleşme sonrasında Rüya'nın söylediği bazı yalanlar ortaya çıkacaktır.

Rüya ise Esra ve Ozan arasındaki rekabet sırasında, Ozan'ın Esra'yı ne kadar kıskandığını fark eder. Ozan Esra'ya hala çok güçlü duygular beslemektedir. Rüya için Esra'yı ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunun için yine Barış'ı kullanır. Esra ve Ozan adım adım, Rüya'nın hazırladığı tehlikeli plana doğru yaklaşmaktayken Ozan'ın beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirir.