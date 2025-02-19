Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren\'i öpünce izleyici çileden çıktı

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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya'nın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin 35. bölümünde Rengin'in Evren'i öptüğü sahne, izleyiciyi çileden çıkardı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Bahar dizisi, ekrana geldiği ilk günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitliyor.

Dram ve komedinin iç içe geçtiği dizinin son bölümündeki bir sahne ise bu kez tepki çekti.

RENGİN, EVREN'İ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Bahar'ın son bölümünde Evren ve Rengin'in sevgili olarak masada bulunduğu sırada Rengin Evren'i herkesin içinde dudağından öptü. Rengin'in bu hareketi, masada bulunan herkesi şaşkına çevirirken, izleyiciden de olumsuz yorumlar geldi.

"ÇOK SAÇMA BİR SAHNE"

O anlara seyirci, dizideki o sahne için "Saçmalaması tavan yaptı", "Dalga mı geçiyorlar bunlar bizimle ya", "Doktor Cha'nın senaristi saçını başını yoluyordur", "Bu sahne bana çok saçma geldi" gibi yorumlarda bulundu.