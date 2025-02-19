Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı - Son Dakika
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Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı

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Bahar dizisinin 35. bölümünde Rengin'in Evren'i öptüğü sahne, izleyiciyi çileden çıkardı. Dizinin son bölümünde, Rengin'in Evren'i herkesin içinde dudağından öpmesi, izleyicilerden olumsuz yorumlar aldı.

19.02.2025 15:55  Güncelleme: 16:12
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Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya'nın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin 35. bölümünde Rengin'in Evren'i öptüğü sahne, izleyiciyi çileden çıkardı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Bahar dizisi, ekrana geldiği ilk günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitliyor.

Dram ve komedinin iç içe geçtiği dizinin son bölümündeki bir sahne ise bu kez tepki çekti.

Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öptü

RENGİN, EVREN'İ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Bahar'ın son bölümünde Evren ve Rengin'in sevgili olarak masada bulunduğu sırada Rengin Evren'i herkesin içinde dudağından öptü. Rengin'in bu hareketi, masada bulunan herkesi şaşkına çevirirken, izleyiciden de olumsuz yorumlar geldi.

Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öptü

"ÇOK SAÇMA BİR SAHNE"

O anlara seyirci, dizideki o sahne için "Saçmalaması tavan yaptı", "Dalga mı geçiyorlar bunlar bizimle ya", "Doktor Cha'nın senaristi saçını başını yoluyordur", "Bu sahne bana çok saçma geldi" gibi yorumlarda bulundu.

Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren\'i öpünce izleyici çileden çıktı

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demet Evgar, Televizyon, Magazin, Evren, Bahar, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • barış özcan:
    Patron uşağa, uşak bahçıvana ..... 34 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Boş işler bunlar 31 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    millete neyi normalmiş gibi gösteriyorsunuz. yeter artık yaptığınız diziler yüzünden millet olarak yalan rüzgarını yaşıyoruz.Azıcık mideniz olsun.ooooffff 31 0 Yanıtla
  • Kayhan Cavlun:
    rezillikler diz boyu,ahlak desen bitmiş vaziyette 15 0 Yanıtla
  • murat2069:
    musluman sanız bu nasıl orf adet namus anlayışı nasıl sanat ve bunuda normal gibi gosteren rutuk te bu işte suçlu 12 0 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    izlemeyin ozaman sizde 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı - Son Dakika
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