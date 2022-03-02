Bali'ye Yerleşmişti! Irmak Ünal'ın Son Paylaşımı Olay Oldu - Son Dakika
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Bali'ye Yerleşmişti! Irmak Ünal'ın Son Paylaşımı Olay Oldu

02.03.2022 21:26
Bali'ye Yerleşmişti! Irmak Ünal'ın Son Paylaşımı Olay Oldu

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı.

Irmak Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.

45 yaşındaki Irmak Ünal, Bali'ye yerleşme fikrini şöyle açıklamıştı: "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."

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Emre Karabacak, Cihan Ünal, Irmak Ünal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bali'ye Yerleşmişti! Irmak Ünal'ın Son Paylaşımı Olay Oldu - Son Dakika


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