Beauty Of Turkey 2024'ün Büyük Finali Görkemli Törenle Gerçekleşti! - Son Dakika
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Beauty Of Turkey 2024'ün Büyük Finali Görkemli Törenle Gerçekleşti!

Beauty Of Turkey 2024\'ün Büyük Finali Görkemli Törenle Gerçekleşti!

Beauty Of Turkey 2024'ün büyük finalinin böylesine görkemli bir şekilde gerçekleşmesi gerçekten heyecan verici! Ankara Hilton Inn Garden'da düzenlenen bu muhteşem etkinlik, Türkiye'nin güzellik ve zarafetini en üst düzeyde sergiledi.

03.07.2024 21:58  Güncelleme: 22:20
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Uğur Arslan ve Elif Güçkıran gibi deneyimli sunucuların gecenin akışını yönetmesi, etkinliğe ayrı bir profesyonellik kattı. Medya ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımı da yarışmanın prestijini arttırdı.

Dans gösterileri ve sanatçı performanslarıyla renklenen gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mehmet Burak Torun ve Onur Metin Şavluk gibi alanında uzman isimlerin organizasyonu üstlenmesi, etkinliğin kalitesini ve popülerliğini artırmış oldu.

Yarışmanın sonuçları da oldukça heyecan verici! Ezgi Demiralp'in Queen seçilmesi, onun için muhteşem bir başarı. Yaren Küçük, Pınar Aşar ve Gurbet Bozkurt'un da sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü olmaları, onların da yeteneklerinin ve güzelliklerinin takdir edildiğini gösteriyor.

Bu etkinlik, Türkiye'nin güzellik ve moda dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Tüm katılımcıları ve kazananları içtenlikle tebrik ediyoruz. Beauty Of Turkey 2024, gelecek yıllarda da büyük bir merakla beklenecek gibi görünüyor!

Beauty Of Turkey 2024'ün Büyük Finali Görkemli Törenle Gerçekleşti!

Ödül Alan Önemli Bazı Firmalar ve İsimler

Yılın En İyi İş Adamı- Aydın Mısıroğlu

Yılın En İyi Dövmeci- Ana Sponsorlarımızdan Vegas TattooArt(Mustafa Kabasakal)

Yılın En İyi Ulaşım Firması- C¸alıkıran Turizm

Yılın En İyi Oteli- Hilton Garden Inn Hotel

Yılın En İyi Spor Yorumcusu- Güvenç Kurtar

Yılın En İyi Modacısı- Hafize Ayık

Yılın En İyi Erkek Kombin Giyim Mağazası- Arden Men'sWear

En İyi C¸ıkış Yapan Cafe – Rozas Tatstes

En İyi İçerik U¨retici Fenomenler- Muhammed Nur Nahya-Yellowossi

Yılın En İyi Sulama Firması- Duhan Sulama(O¨zgür Hacıköylü)

Yılın En İyi Sosyal Medya Uzmanı- Kaan Gündüz

Yılın En İyi İnternet Editörü-U¨mit Aydın

En İyi Fenomen- Bülent Mert

En İyi Influencer Ajans Sahibi-Barbaros Dikmen

Türkiye, Hilton, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beauty Of Turkey 2024'ün Büyük Finali Görkemli Törenle Gerçekleşti! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beauty Of Turkey 2024'ün Büyük Finali Görkemli Törenle Gerçekleşti! - Son Dakika
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