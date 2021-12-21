Bir dönem aynı seti paylaşan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, şu sıralar farklı projelerle sevenlerinin karşısına çıkıyorlar.

Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u, Gökçe Bahadır ise 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide Azra karakterini canlandırıyor.

Gazeteci Arif Hür, sosyal medyada sıkça kıyaslanan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmediklerini açıklamıştı.

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir karakterine hayat vermiş olan usta oyuncu Bedia Ener, 2. Sayfa programının konuğu oldu.

"ARALARI İYİ DEĞİL"

Yaprak Dökümü dizisinin iki başrolü Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmemelerine değinen Bedia Ener, şunları söyledi:

"Araları iyi değil. Zaten Fahriye daha içe kapalı daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.

"GÖKÇE ÇOK CANLI, FAHRİYE KETUM"

Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur."

"DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRMADI"

Bedia Ener, "Fahriye sizi düğününe çağırdı mı?" sorusuna "Hayır, evlendiğini TV'den öğrendim. Öyle şeyleri biz duymuyoruz. Hem artık düğünler ve nikahlar çok kalabalık olmuyor. Böyle bir davet almadım. Başka arkadaşlarımın da davet aldığını zannetmiyorum." yanıtını verdi.