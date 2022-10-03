Bekir Avlupınar Caddesi, şehrin yeni cazibe merkezi - Son Dakika
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Bekir Avlupınar Caddesi, şehrin yeni cazibe merkezi

03.10.2022 10:33
Bekir Avlupınar Caddesi, şehrin yeni cazibe merkezi

Kütahya'nın cazibe merkezi haline gelen Bekir Avlupınar Caddesi'nde, gençler canlı müzik ve sokak şarkıcılarının canlı performansıyla keyifli saatler geçirdi.

Kütahya'nın cazibe merkezi haline gelen Bekir Avlupınar Caddesi'nde, gençler canlı müzik ve sokak şarkıcılarının canlı performansıyla keyifli saatler geçirdi.

Şehre gelen yeni öğrencileri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya'da yaşayan insanlar olarak, her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyorsunuz. Bizler de sizleri mutlu etmek için, gençlerimizin daha çok sosyal hayat içerisinde yer almaları için var gücümüzle çalışıyoruz.Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere ayrı bir önem veriyoruz. Bir yandan fiziksel yatırımlarımızla geleceğe hazırlarken diğer taraftan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim gibi hizmetlerimizle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını daha zengin ve kaliteli hale getiriyoruz" dedi.

Gençlerin hep bir ağızdan söyledikleri, farklı türdeki şarkılarla program akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bekir Avlupınar Caddesi, şehrin yeni cazibe merkezi - Son Dakika

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