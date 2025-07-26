Haberler.com'da yayınlanan ve Gökay Kalaycıoğlu ile Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında bu hafta, Bengü'nün evli eşinin kadın arkadaşları hakkındaki çıkışı tartışıldı. Ünlü şarkıcının, "Benim kocamın evli kankası olamaz" sözleri üzerine yapılan değerlendirmeler, sosyal medya başta olmak üzere izleyiciler arasında da dikkat çekti.
Gökay Kalaycıoğlu, Bengü'nün açıklamasını eleştirerek, "Bengü gibi popüler bir kadın, eşinin hayatındaki 1-2 kişiyi kıskanma hakkına sahip değildir" dedi. Kalaycıoğlu'na göre bir kadının toplumdaki statüsü, ilişkilerde kıskançlığı meşrulaştırmamalı.
Hakan Solaker ise "kanka" kavramının içinin boşaldığını savunarak, "Kanka özeldir, omzuna başını koyacağın ve sırtını dönebileceğin kişidir" ifadesini kullandı. Ona göre, samimiyetin tanımı yeniden düşünülmeli.
Kalaycıoğlu, kıskançlıkla baş etmenin başka bir yoluna dikkat çekti: "Zeki bir kadın 'Benim kocamın kadın kankası olamaz' demek yerine o kadını analiz edip, kendi hayatının da bir parçası haline getirerek kocasının kankasından kendi kankasına dönüştürebilir" diyerek farklı bir yaklaşım önerdi.
Son Dakika › Magazin › Bengü'nün 'Benim kocamın kadın kankası olamaz' çıkışı Magazin Bahane'de tartışıldı - Son Dakika
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