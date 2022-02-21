Berdan Mardini "Şafak'la Müzik Yapacağız"

Yatırım amaçlı daire baktıklarını belirten iki ünlü isim, şirket sahibi olan Devran Bülbül'den proje hakkında bilgi aldı. Aynı site de oturan ikiliye nasıl komşu olduklarının sorulması üzerine Şafak Sezer, "Bizim komşuluğumuz çok basit. Keke mangal yaptım gel, keke çiğköfte yaptım gel, keke şarkı yaptım gel" demesi üzerine kahkahalar hava da uçuştu. Yakın zamanda iki proje de bir araya geleceklerini söyleyen Berdan Mardini, " Şafak'ın yeni film projesinde bende olacağım. Onun dışında Şafak'la müziğe dair güzel bir proje yapacağız. Malum sesi çok güzel. En son beni dinlemek için geldiği mekanda sahneye davet ettim, seyirciler inmesine müsade etmedi." dedi.

Şafak Sezer kimdir?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 tarihinde başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde doğmuştur. Kökeni Erzincan'a dayanmaktadır. Ailesiyle Ankara'nın Çinçin Mahallesi'nde yer alan bir gecekonduda yaşamıştır. Annesi ev hanımı, babası karayolları emeklisidir. Babası Polat Sezer, Arif Sağ'ın siyasi danışmanı olmuştur ve sanat camiasında da tanınan bir isim olmuştur. İlköğretim yıllarında koroda şarkı söyleyen Şafak Sezer, ortaokula geldiğinde ise lacivert ceketi, gri pantolonu olmadığı için okulu bırakarak eczanede çalışmaya başlamıştır. 18 yaşında işportacılık yapan Şafak Sezer, bu yaşlarda babasının aracılığıyla Ankara Halk Tiyatro su kurucularından olan Mehmet Karagöl ile tanışmıştır. Burada yapmış olduğu taklitle dikkat çekmiş ve 'Eşeğin Gölgesi' isimli oyuna alınmıştır. Böylelikle Şafak Sezer, tiyatro oyunculuğuna eşek rolü ile ilk adımını atmıştır. Sonrasında ise Ankara Halk Tiyatrosu'nda, Devri Yalan, Sen Bu Seçimi Unut, Şirinler, Uzaylı Arif, Başımızda Pak Bulut gibi pek çok tiyatro oyununda da sahne almıştır. Ankara Ekin Tiyatrosu'nda da çeşitli oyunlarda yer alan başarılı oyuncu, burada da Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Biz Bu İhtilali Niye Yaptık gibi oyunlarla seyirci karşısına çıkmıştır. Vatani vazifesini İstanbul'da tamamlayan Şafak Sezer, askerlik döneminde de çeşitli hokkabazlıklar yapmıştır. Asıl tanınırlığını askerliğinin bitmesine 2 ay kala birliğinden izin alarak gitmiş olduğu 'İner Misin Çıkar Mısın' isimli eğlence yarışmasında birinci seçilerek elde etmiştir.

Dario Fo'nun 'Yüzsüz' isimli oyununun ardından, beyaz perdeye ilk adımını Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinin çekmiş olduğu 'Bir Düğün Masalı' adlı filmle atmıştır. Sıdıka, Dostlar Pasajı, Reyting Hamdi, Televizyon Çocuğu, Üçlü Oyun gibi pek çok yapımda da yer alan oyuncu, 'Rus Gelin' adlı filmde ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar gibi önemli komedyenlerle çalışmıştır. Kutsal Damacana, Kolpaçino Bomba, Alemin Kıralı, Türk Malı gibi yapımlarda da yer alan Şafak Sezer, 2008 yılında ise 'Su Film AŞ.' Adlı şirketi kurmuştur. Türk Malı dizisindeki Erman Kuzu karakteriyle ise çok sevilmiştir. Ayrıca Maskeli Beşler, Hababam Sınıfı gibi serilerde de yer almıştır.

Esra Sezer ile evli olan oyuncunun iki de kız çocuğu vardır.

Berdan Mardini kimdir?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Çift 2021 yılında boşandılar.