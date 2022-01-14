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Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar... - Son Dakika

Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...

14.01.2022 23:15
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...

Müzisyen Ozan Doğulu, yeni yaşını Gümüşsuyu'nda bulunan bir restoranda kutladı. Ozan Doğulu'yu bu mutlu gününde kızları, sevgilisi Hera Aslan, Kenan Doğulu-Beren Saat, Ece Seçkin, Aslı Bekiroğlu, Berk Suyabatmaz ve Önder Öztarhan gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Partiye Beren Saat'in transparan elbisesi ve Önder Öztarhan'ın Aslı Enver itirafı damga vurdu. İşte partinin perde arkası...

50 yaşına giren Ozan Doğulu, "Sevgilim güzel bir etkinlik organize etti. Bana doğum günü nedeniyle gitar hediye etti. Aile üyelerimiz ve dostlarımızla olduğumuz için mutluyuz" ifadelerin ikullandı.

TRANSPARAN ELBİSESİ OLAY OLDU

Geceye eşi Kenan Doğulu ile katılan Beren Saat, transparan bir elbise tercih etti. Saat, tercih ettiği kıyafetle partiye damga vurdu. Ünlü oyuncu, "Kıyafetim beğenildi. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"BU YORUMU KABUL ETMİYORUM"

Partiye katılan Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bazı sanatçılara gönderme yapmasına değindi.

Seçkin, "Bu yorumu kabul etmiyorum. Ben de mayo ile sahneye çıkıyorum. Sonuçta şov yapıyoruz. Gençlerin, sahneye çıkan sanatçıların kıyafetlerini örnek alacağını düşünmüyorum. O nedenle İzzet Yıldızhan'ın açıklamasını komik buldum." dedi.

AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açan iş insanı Önder Öztarhan partiye tek başına geldi. Öztarhan, Enver ile aşk yaşadıklarını doğruladı.

OZAN DOĞULU'NUN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDEN RENKLİ KARELER

Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...
Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar...

YORUMLAR
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Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Ece Seçkin, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Beren Saat'in transparan elbisesi olay yarattı! İşte o fotoğraflar... - Son Dakika
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