Berna Laçin\'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh\'un Gemisi gibi

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Toplumsal olaylara ses çıkarmasıyla bilinen ünlü oyuncu Berna Laçin, Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra dikkat çeken bir Silivri yorumunda bulundu.

Ayşe Barım'ın tutuklanması sanat ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok ünlü isim konuyla ilgili tepkisini dile getirirken, Berna Laçin de sessiz kalamadı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra X hesabından paylaşım yapan Laçin "Silivri, Nuh'un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'in bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.