Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi - Son Dakika
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Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi

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Ünlü oyuncu Berna Laçin, Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir yorum yaptı. Laçin, ''Silivri, Nuh'un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada'' dedi.

29.01.2025 11:00  Güncelleme: 11:36
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Toplumsal olaylara ses çıkarmasıyla bilinen ünlü oyuncu Berna Laçin, Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra dikkat çeken bir Silivri yorumunda bulundu.

Ayşe Barım'ın tutuklanması sanat ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok ünlü isim konuyla ilgili tepkisini dile getirirken, Berna Laçin de sessiz kalamadı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra X hesabından paylaşım yapan Laçin "Silivri, Nuh'un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi

Berna Laçin'in bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Berna Laçin\'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh\'un Gemisi gibi

Berna Laçin, Ayşe Barım, Magazin, Silivri, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ferruh Şekerci:
    Şeytanın gemisi gibi demek daha doğru, gemide berna laçin eksik 44 13 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    bir sen eksiksin 35 11 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Sanada Gelecek Sıra Hatta Tüm Vatan Düşmanlarına 22 5 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    silivri bu rejimin toplama kampı. Lakabıda "Silivri soğuktur" 12 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Yorumlara bakınca akp yandaslarini gaza getirmek için yaptığı hamleyi başarmış gözüküyor. Gazla çalışan tek seçmen 5 9 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bir sen eksiktin bulaşıkçı her ... Maydonoz olmasan olmaz Siyonist seni 6 1 Yanıtla
  • Ayhan:
    yaparsa aaaaaakkkkppppp yapar 4 1 Yanıtla
  • TURGUT ÇELİK:
    Bir sen eksiksin Berna laçin 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi - Son Dakika
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