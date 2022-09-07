Harbiye Yıldız Tilbe Şarkıları ile Coştu - Son Dakika
Üye Girişi

Harbiye Yıldız Tilbe Şarkıları ile Coştu

07.09.2022 19:59
Harbiye Yıldız Tilbe Şarkıları ile Coştu

Besteleriyle ve şarkılarıyla Türk müziğinin yıldız ismi Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava'yı salladı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda efsane konserlerin ev sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" önceki akşam Yıldız Tilbe konseri ile devam etti.

Kendine has dansları ve sahne şovu ile dikkat çeken Yıldız Tilbe muhteşem sesi ile de kendine hayran bıraktı.

Biletleri günler öncesinden tükenen geceyi binlerce kişi izledi. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte bir ağızdan söyleyen yıldız sanatçı 'Harbiye gerçekten büyüleyici bir atmosfer. Burada olmaktan ve şarkılarımı beni izleyen binlerce kişi ile bir ağızdan söylemekten dolayı mutlu ve gururluyum' dedi.

Yıllardır dillerden dillere dolanan Delikanlım şarkısı ile konsere başlayan ünlü şarkıcı bir buçuk saat boyunca sahnede kaldı. Seslendirdiği Şu Metrisin Önü şarkısı ile dinleyicilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

HİÇBİR KADINI YARALI BIRAKMAYIN

"Benim bir sevgilim olsaydı bu dünyada da öbür dünyada da sadece beni düşünsün, düşüncelerinde bile sadece beni düşünsün diyerek" erkek hayranlarına seslenen sanatçı "hiçbir kadını yaralı bırakmayın, üzmeyin" diyerek de mesaj verdi.

Kendine has dansıyla temposunu hiç düşürmeyen Yıldız Tilbe'nin 9/8'lik ritimleriyle coşku tavan yaptı.

YORUMLAR
500
Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans Harbiye'de Berkay'dan muhteşem performans
Kaynak: Snob Magazin

Cemil Topuzlu, Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Harbiye Yıldız Tilbe Şarkıları ile Coştu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:19 Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: Nasıl öldüğünü bilmiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 19:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Harbiye Yıldız Tilbe Şarkıları ile Coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement