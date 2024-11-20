Beyaz Show geri mi dönüyor? - Son Dakika
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Beyaz Show geri mi dönüyor?

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Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Cuma gecelerinin efsane programı Beyaz Show'un geri döneceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şovmen, programın dönüşüyle ilgili soruya ''Çok özledim' yanıtını vererek hayranlarını heyecanlandırdı.

20.11.2024 14:17  Güncelleme: 14:34
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Yıllar önce ekranlara veda eden, Beyaz Show'un geri döneceği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı, programın yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuş ve hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ancak o günden bu yana herhangi bir resmi duyuru yapılmadı.

'ÇOK ÖZLEDİM'

Trafikte 2. Sayfa muhabirlerine yakalanan Beyazıt Öztürk, programın dönüşüyle ilgili soruya esprili bir yanıt verdi. Öztürk, "Bir daha yakalarsanız kesin cevabını veririm. Ama çok özledim." dedi.

Ünlü şovmen, yakın zamanda yeni sezon tanıtımı yayınlanan O Ses Türkiye programının jürisiyle ilgili soruya da şaşkınlıkla, ''Belli oldu mu? Bilmiyorum, bende bir şey yok vallahi'' yanıtını verdi.

''BIRAKTIĞIMIZ YER ÇOK GÜZELDİ'

Öte yandan ünlü şovmen daha önce programla ilgili yaptığı açıklamada "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Show geri mi dönüyor?

Beyazıt Öztürk, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyaz Show geri mi dönüyor? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Şişmiş İyice 1 5 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    iyi de artık eskisi gibi televizyon izlenmiyor ki 0 3 Yanıtla
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