Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika
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Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti

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Bir süredir kanser tedavisi gören bir dönemin sevilen türkücüsü Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü.. 1,5 ayda 13 kilo veren şarkıcı sosyal medyada çocuklarına isyan etti. Ünlü isim, ''Yardım paralarına göz diken evlatlarımı reddettim'' ifadelerini kullandı.

14.10.2024 16:07  Güncelleme: 16:16
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Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, geçtiğimiz haftalarda mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 61 yaşındaki sanatçının, hastanede yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Kızı Eylem Boran, babasının hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dua istemişti.

İLAÇ PARALARI KENDİSİNE ULAŞMAYINCA ÇOCUKLARINI SUÇLADI

Hastalık sürecinde zayıflayan ve maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Daha sonra kızının evine taşınan türkücüye dostları ve hayranları tarafından destek olundu. Ancak Ankaralı Turgut, kendisi için toplanan yardım paralarının kendisine ulaşmadığını iddia ederek çocuklarına sert eleştirilerde bulundu.

Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" şeklinde konuşarak ailesine karşı isyan etti.

Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut\'un son hali sevenlerini kahretti

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Son Dakika Magazin Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Adem GS:
    hani nerde resim bu nasıl habercilik.. 34 2 Yanıtla
  • M G:
    Allah herkese hayırlı evlat versin. 21 1 Yanıtla
  • Hakan Kurt:
    İyice yalancı oldunuz sunduğunuz hiç bir haberin görüntüsünü vermiyorsunuz 21 1 Yanıtla
  • Emrah Ceylan:
    e fotoğraf nerede ? 21 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bu haberi neden sürekli veriyorsun son dakika biliyoruz Ankaralı Turgut hasta Allah acil şifalar versin tez zamanda sağlığına kavuşsun 10 0 Yanıtla
  • Ray Malifalitiko:
    Kahroldum 7 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Tamam bildik Ankaralı Turgut un çocukları damatları çakal armut dibine dusermi sorusu aklıma geldi 1 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Hayırlı evlat... Kaymak lazim... 0 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin! 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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