Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut\'un son hali sevenlerini kahretti

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Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, geçtiğimiz haftalarda mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 61 yaşındaki sanatçının, hastanede yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu. Kızı Eylem Boran, babasının hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dua istemişti.

İLAÇ PARALARI KENDİSİNE ULAŞMAYINCA ÇOCUKLARINI SUÇLADI

Hastalık sürecinde zayıflayan ve maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Daha sonra kızının evine taşınan türkücüye dostları ve hayranları tarafından destek olundu. Ancak Ankaralı Turgut, kendisi için toplanan yardım paralarının kendisine ulaşmadığını iddia ederek çocuklarına sert eleştirilerde bulundu.

Turgut, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" şeklinde konuşarak ailesine karşı isyan etti.