Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı - Son Dakika
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Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

11.06.2022 07:28

Geçtiğimiz hafta Roma'da nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, dün Marmaris'te düğün yaptı. Sütşurup düğünde ip askılı derin göğüs ve bacak dekolteli bir gelinlik tercih etti.

2008 yılında Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile nikah masasına oturan Mustafa Sandal'ın 10 yıl süren ve iki çocuğunun dünyaya geldiği evliliği 2018 yılında bitti. Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, dün düğün yaptı.

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Nikahlarını yurt dışında kıydıran ünlü çift, geçtiğimiz hafta İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' demişti. Çiftin düğünü de dün akşam Marmaris'te yapıldı. Çiftin düğün mekanına pembe bir golf arabasıyla gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Sandal ve Sütşurup'u bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğünde nikah memuru kılığına giren ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaptığı esprilerle davetlileri güldürdü.

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı
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Mustafa Sandal, Marmaris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı - Son Dakika
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