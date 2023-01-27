Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı - Son Dakika
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Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı

27.01.2023 09:47

Bir hafta önce Netflix'te yayınlanmaya başlayan Şahmaran dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dünya gündeminde konuşulmaya başlandı. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahmaran'ın ilk 3 günde 17 milyon saat izlenme sayısına ulaştıklarını söyledi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz hafta cuma günü Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar ise merak edilen izlenme oranlarını açıkladı.

"İLK 3 GÜNDE 17 MİLYON SAAT İZLENME"

Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı. Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı.

Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı
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Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Şahmaran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı - Son Dakika


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