Şahmaran dizisi dünya gündeminde! 3 günde 17 milyon saat izlenmeye ulaştı

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz hafta cuma günü Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar ise merak edilen izlenme oranlarını açıkladı.

"İLK 3 GÜNDE 17 MİLYON SAAT İZLENME"

Alacakaranlık'a benzetilen yapım, sosyal medyada eleştiri kadar beğeni de almıştı. Şahmaran'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk üç günde, tüm dünyada, nasıl yani, 17 milyon saat izlenme mi?" diyerek, büyük bir başarı yakaladıklarını açıkladı.