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Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak? - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?

10.02.2022 16:23

Her hafta Perşembe günü ATV ekranında yayımlanan, aşk, dram, aksiyon ve tarihi türdeki televizyon dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da kaçırılan Züleyha'nın yardımına Hakan koşacaktır. Peki, Çolak'a ne olacak?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Çolaklar, Züleyha'nın peşini bırakmıyor

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

Fikret duygularına yeniliyor

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

Hakan, Vahap engelini ortadan kaldırabilecek mi?

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

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Bir Zamanlar Çukurova, İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak? - Son Dakika
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