BLOK3\'e hapis cezası! Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı

Ünlü rapçi Blok3 hakkında, alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmada karar çıktı. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 8 ay hapis cezası belirlenen rapçinin cezası, seri muhakeme kapsamında 4 aya indirildi ve ardından adli para cezasına çevrildi.

TRAFİK DENETİMİNDE DURDURULDU

Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan kontrolde Aydın'ın 1,14 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz şekilde araç kullandığı belirlendi. Rapçiye 23 bin 437 TL idari para cezası uygulanırken kullandığı araç da trafikten men edildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Denetimin ardından Hakan Aydın hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlatıldı. Dosyada seri muhakeme usulü uygulandı.

8 AYLIK HAPİS CEZASI 4 AYA İNDİRİLDİ

Yürütülen süreç sonunda Blok3 hakkında 8 ay hapis cezası belirlendi. Seri muhakeme kapsamında yapılan indirimle ceza 4 aya düşürüldü.

Rapçiye verilen 4 aylık hapis cezası daha sonra 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. Böylece Blok3 hakkında verilen hapis cezasının infazı yerine adli para cezası uygulanmasına karar verildi.