Bodrum 'da filmlere konu olacak cinsten bir olay yaşandı. Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Bodrum'da Akıl Almaz Dolandırıcılık: Pinokyo Vurgunu - Son Dakika

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