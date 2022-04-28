Bomba Evlilik İddiası! Yakayı Ele Verdiler - Son Dakika
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Bomba Evlilik İddiası! Yakayı Ele Verdiler

28.04.2022 11:38
Bomba Evlilik İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile Miss Turkey 2015 birincisi olan model Ecem Çırpan'ın evleneceği iddia edildi. İşte o iddianın perde arkası...

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile 2020 yılında aşk yaşamaya başlamıştı.

Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırdı.

Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor." ifadeleriyle yayınlaması, "Resmen evleniyorlar" ve "Allah tamamına erdirsin" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Dünyaevine girmeyi planladıkları konuşulan çift, konuyla alakalı henüz sessizliklerini koruyor.

LİDER ŞAHİN KİMDİR?

Mehmet Lider Şahin, 3 Aralık 1985'de Didem - Selami çiftinin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İsmini, babasının yakın arkadaşı Zeki Müren koydu.

Küçük yaşlardan beri müzikle içli dışlı olan Şahin, ailesinin de teşviğiyle çocukluğunda piyano ve gitar çalmaya başladı.

2018 yılında Ümit Çırak'tan oyunculuk dersleri aldı. Aynı sene içinde Seninle Başım Dertte Müzikali'nde başrol oyuncusu olarak Toprak Sağlam, Suna Keskin, İsmail Düvenci ve Hakan Altıner gibi birçok usta isimle aynı sahneyi paylaştı. Lider Şahin, oyunculuğu ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Şahin'in söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi 'Mesela' 6 Eylül 2019'da Lider Entertainment etiketiyle piyasaya çıktı.

ECEM ÇIRPAN KİMDİR?

Ecem Çırpan, 10 Temmuz 1996 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Voleybol kariyeri olan Çırpan, Miss Turkey 2015 yarışmasının birincilik ödülünü kazanarak modellik yapmaya başlamıştır.

ECEM ÇIRPAN'IN ÖZEL HAYATI

Çırpan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşamaktadır.

Bomba Evlilik İddiası! Yakayı Ele Verdiler
Bomba Evlilik İddiası! Yakayı Ele Verdiler

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Selami Şahin, Miss Turkey, Ecem Çırpan, Lider Şahin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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