Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia - Son Dakika
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Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia

Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın bir süredir gündemde olan boşanma kararı, devam eden reklam kampanyası nedeniyle ertelendi. Çiftin henüz resmi bir başvuru yapmadığı, reklam anlaşmasının bitmesinin ardından sürecin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

02.05.2025 13:49
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2016 yılında nikâh masasına oturan ve 2019'da ikiz kızları Alin ile Lina'yı dünyaya getiren oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemde boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çiftin henüz resmi bir adım atmadığı ve boşanma sürecini yaz sonuna ertelediği öğrenildi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldığı iddia edilen çiftin, boşanma sürecini askıya alma sebebinin evliliklerine bir şans daha vermek olmadığı ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, bu kararın nedeni ise evliliğe bir şans daha verilmesi değil, devam eden bir reklam kampanyası olarak gösterildi.

Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia

REKLAM PROJELERİ ENGEL OLDU

İddialara göre çift, devam eden reklam kampanyaları nedeniyle şimdilik evliliklerini kağıt üzerinde sürdürüyor. Özellikle ikiz kızlarıyla birlikte yarattıkları "mutlu aile" imajı, birçok markanın dikkatini çekmiş durumda. Hatta Pelin Akil'in, bu reklam anlaşmasını eşi Anıl Altan'a danışmadan yaptığı öne sürülüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, söz konusu reklam anlaşması Pelin Akil tarafından eşi Anıl Altan'a danışılmadan imzalandı. Anlaşmanın yürürlükte olduğu süre boyunca çiftin kamuoyuna birlikte görünmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Reklam kampanyasının yaz sonunda sona ereceği ve bu tarihten sonra çiftin boşanma sürecini yeniden değerlendireceği ileri sürüldü.

Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia

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Son Dakika Magazin Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şok iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tolga Akdemir:
    Çok bile durmuşlar. 3 3 Yanıtla
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