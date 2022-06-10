Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! - Son Dakika
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Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

10.06.2022 16:12
Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve geçen yılın temmuz ayında evlendiği menajeri Tolga Akış'ın boşanma kararı aldığı iddia edildi. Boşanma iddiası sonrası şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gazeteci İsmail Bayrak'ın haberine göre; Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

BOŞANIYORLAR AMA...

Sürpriz boşanma iddiası sonrası Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın dün gece sosyal medya hesaplarından samimi karelerini paylaştığı görüldü.

Bastık ve Akış'ın bu karelerini görenler, "Evlilikleri bitecek ama iş ortaklıkları sürecek herhalde" yorumlarını yaptı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.

Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!
Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!
Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!
Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

YORUMLAR
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Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
Kaynak: Snob Magazin

Zeynep Bastık, İsmail Bayrak, Tolga Akış, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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