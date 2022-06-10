Boşanma Kararı Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek!

Gazeteci İsmail Bayrak'ın haberine göre; Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

BOŞANIYORLAR AMA...

Sürpriz boşanma iddiası sonrası Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın dün gece sosyal medya hesaplarından samimi karelerini paylaştığı görüldü.

Bastık ve Akış'ın bu karelerini görenler, "Evlilikleri bitecek ama iş ortaklıkları sürecek herhalde" yorumlarını yaptı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

1984 doğumlu olan Tolga Akış, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 7 Temmuz 2021 tarihinde şarkıcı Zeynep Bastık ile evlendi. Tolga Akış 1.76 metre boyunda, 81 kilo ve aslan burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @tolgaakis kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.