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Britney Spears artık özgür! Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı - Son Dakika

Britney Spears artık özgür! Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı

30.09.2021 11:22
Britney Spears artık özgür! Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı, System.String[]

Böylece, yıllarca yetkisini istismar ettiğini ileri sürdüğü babasının yasal güdümünden de kurtulmuş oldu.

Böylece, yıllarca yetkisini istismar ettiğini ileri sürdüğü babasının yasal güdümünden de kurtulmuş oldu. Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılan kızının vasiliği verilmişti. Babası, kızının bütün servetini kontrol ediyor, yasal kararları kızı adına kendisi alıyordu. Askıya alma kararı ile babanın vasilik süresince, bu görevi kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılabilecek. BBC Türkçe'nin haberine göre, kararı değerlendiren hukukçular, bu anlamıyla, geçmişe dönük araştırmaya imkan veren askıya alma kararının, Britney Spears'in yararına olduğu yorumunu yapıyor.

Bu ay başında Jamie Spears, şarkıcının başka birinin babasının yerine geçmesini talep etmesi üzerine, kızının vasiliğinden çekilmek için Los Angeles'ta mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Jamie Spears, başvurusunda, kızının artık kendisinin vasiliğine ihtiyaç duymadığını belirtti. Los Angeles'ta görülen duruşmada hakim Brenda Penny, Britney Spears'ın yeni 'mali vasisi' olarak, şarkıcının yasal ekibinin tercihi olan muhasebeci John Zabel'i atadı. Baba Spears, Zabel'in, şarkıcının 59 milyon dolarlık servetini yönetecek beceriye sahip olmadığını ileri sürüyordu.

Bu arada Britney Spears'ın avukatları, vasilik yetkisinin tamamen ortadan kaldırılması için gelecek 30-40 gün içinde yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi talebinde de bulundu. 39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

Haziran ayı sonunda Los Angeles'ta görülen bir önceki duruşmada, telefondan video görüntüsü ile bağlanan Britney Spears hakime hitabede, travma yaşadığını ve her gün ağladığını anlattı ve "Hayatımı geri istiyorum" diye demişti.

Hayranları kampanya başlatmıştı

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü. Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti. Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi. Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.

Britney Spears artık özgür! Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı

Britney Spears, Los Angeles, BBC Türkçe, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Britney Spears artık özgür! Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Britney Spears artık özgür! Los Angeles mahkemesi şarkıcının babasının vasilik yetkisini askıya aldı - Son Dakika
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