Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm

Sertap Erener bir bebek kremi markasının sponsorluğunda AÇEV'le beraber bir sosyal projeye imza attı. "İyiliğe Ninniler" adlı projede bildiğimiz pek çok cinsiyetçilik ve ayrımcılık içeren ninninin sözlerini de değiştirerek okudu.

Bütün ninniler için pedagoglardan destek alındığını söyleyen Erener şöyle konuştu:

"Hepsi için uzman bir pedagogdan destek alındı. Mesela 'Uyumazsan, gül rengin soluyor' yerine 'Uyuduğunda, yüzün hep gülüyor' cümlesi geldi. 'Kızım, uyumazsa hâl ne olur' demedik de, 'Kızım uyursa, hemen büyür' dedik. Yani hikâye aynı hikâye. Ama olumsuz tarafından anlatmaktansa, olumlu cümleler kurduk!"

"SEV BOSTANCI DANAYI"

12 ninnin olduğu albümde ünlü "Dandini dandini dastana"yı söylerken de "Kov bostancı danayı" demiyor Erener, "Sev bostancı danayı, Ona ver lahanayı" diyor.

Albümle ilgili açıklama yapan Erener şu vurguyu yaptı:

"Yazının keşfinden bile eski bir kültürün, ninnilerin, yeniden günümüze uyarlanarak empati ve eşitlik değerlerini gözeterek çocuklarımıza ulaşmasını sağlayan bu albümü sizlere sunduğum için çok mutluyum. Bu hayalin gerçekleşmesinde benimle beraber aynı yolda yürüdüğüm Bepanthol Baby'e de çok teşekkür ederim. Ve en muhteşemi de bu albümün tüm dijital gelirlerinin Açev'e bağışa dönüşmesi olacak… Şimdi sanırım benden daha mutlusu olamaz. 'İyiliğe Ninniler' tüm dijital platformlarda yayında, sevgilerimle."